DAX 23.502 -1,0%ESt50 5.737 -0,6%MSCI World 4.341 -1,1%Top 10 Crypto 9,8860 -0,3%Nas 22.152 -1,5%Bitcoin 62.240 -2,9%Euro 1,1452 -0,8%Öl 111,1 +7,3%Gold 4.819 -3,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 NEL ASA A0B733 Bayer BAY001 Infineon 623100 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed lässt Leitzins stabil: DAX letztlich in Rot -- US-Börsen tiefer -- thyssenkrupp nucera: Großauftrag -- SAP, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Droneshield, Commerzbank, NVIDIA im Fokus
Top News
Vincorion-Aktie vor Börsengang - Gutes Marktumfeld für Rüstungsunternehmen Vincorion-Aktie vor Börsengang - Gutes Marktumfeld für Rüstungsunternehmen
Ausblick: FedEx legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: FedEx legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BMW Aktie

Kaufen
Verkaufen
BMW Aktien-Sparplan
78,66 EUR -1,00 EUR -1,26 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 48,79 Mrd. EUR

KGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 519000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005190003

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BAMXF

RBC Capital Markets

BMW Sector Perform

20:36 Uhr
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
78,66 EUR -1,00 EUR -1,26%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BMW von 86 auf 84 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Tom Narayan schrieb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, der Autobauer sei in seiner Branchenhierarchie an zweiter Stelle nach Volkswagen. Die Münchner sollten im China-Geschäft ihren Tiefpunkt erreicht haben und die Zollsituation in den USA sei bei ihnen besser als bei den Konkurrenten Mercedes und Porsche. Er bleibt aber neutral gestimmt, da das operative Ergebnis in diesem Jahr wohl unter höheren Rohstoffkosten und negativen Währungseffekten leide./rob/tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 14:20 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 14:20 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: BMW Sector Perform

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
84,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
79,08 €		 Abst. Kursziel*:
6,22%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
78,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,79%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
93,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

RSS Feed
BMW AG zu myNews hinzufügen