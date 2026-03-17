BMW Aktie
Marktkap. 48,79 Mrd. EURKGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BMW von 86 auf 84 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Tom Narayan schrieb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, der Autobauer sei in seiner Branchenhierarchie an zweiter Stelle nach Volkswagen. Die Münchner sollten im China-Geschäft ihren Tiefpunkt erreicht haben und die Zollsituation in den USA sei bei ihnen besser als bei den Konkurrenten Mercedes und Porsche. Er bleibt aber neutral gestimmt, da das operative Ergebnis in diesem Jahr wohl unter höheren Rohstoffkosten und negativen Währungseffekten leide./rob/tih/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 14:20 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 14:20 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: BMW Sector Perform
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
84,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
79,08 €
|Abst. Kursziel*:
6,22%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
78,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,79%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
93,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BMW AG
|20:36
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.03.26
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.03.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|20:36
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.03.26
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.03.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|16.03.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|12.03.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|BMW Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|27.03.25
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|20:36
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.03.26
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.03.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.03.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|12.03.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets