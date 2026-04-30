BMW Aktie
Marktkap. 49,54 Mrd. EURKGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Neutral" belassen. Der Autobauer habe einen guten Job gemacht, lautete das Fazit von Patrick Hummel am Mittwochabend. Der Experte hob das gute Abschneiden der "Neue Klasse" und die Kontrolle der Kosten hervor./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 18:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BMW Neutral
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
88,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
83,04 €
|Abst. Kursziel*:
5,97%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
82,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,23%
|
Analyst Name:
Patrick Hummel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
93,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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