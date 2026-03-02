DAX 23.940 -2,8%ESt50 5.826 -2,7%MSCI World 4.500 -0,7%Top 10 Crypto 8,7360 -3,9%Nas 22.749 +0,4%Bitcoin 57.636 -2,0%Euro 1,1624 -0,6%Öl 80,95 +3,7%Gold 5.300 -0,4%
Top News
Fall unter 23.900er-Marke: DAX-Kursrutsch scheint unaufhaltsam - Krieg in Nahost bleibt Top-Thema
4. Quartal 2025: So hat Paul Singers Hedgefonds Elliott investiert - Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
Marktkap. 56,75 Mrd. EUR

KGV 9,34 Div. Rendite 3,02%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Overweight" belassen. Der militärische Konflikt im Nahen Osten habe kaum direkten Einfluss auf die globalen Investmentbanken, schrieb Kian Abouhossein am Montagabend. Es sei zwar eine Wachstumsregion, aber bisher noch mit geringem Ergebnisbeitrag. Höhere Marktschwankungen sieht er derweil positiv für die Handelsresultate. Bei Barclays, der Deutschen Bank, HSBC und Standard Chartered habe der Markt überreagiert. Abgesehen von HSBC sind dies auch fundamental seine Favoriten./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 19:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Mario Tama/Getty Images

