Heute im Fokus
DAX legt zu -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- Amazon vor Milliarden-Investment in OpenAI? -- Palantir, BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, Visa, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk im Fokus
Top News
VIAVI Solutions ist heimlicher Gewinner des Meta-Corning-Deals VIAVI Solutions ist heimlicher Gewinner des Meta-Corning-Deals
RTL-Aktie im Minus: Stefan Raab rückt in die Late Night RTL-Aktie im Minus: Stefan Raab rückt in die Late Night
Deutsche Bank Aktie

33,21 EUR +0,69 EUR +2,11 %
STU
39,13 USD -0,43 USD -1,07 %
BTT
Marktkap. 61,57 Mrd. EUR

KGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
UBS AG

Deutsche Bank Buy

11:01 Uhr
Deutsche Bank Buy
Deutsche Bank AG
33,21 EUR 0,69 EUR 2,11%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Bank von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Quartalszahlen habe er nur kleinere Änderungen an seinen Schätzungen vorgenommen, schrieb Mate Nemes in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Bei den Erträgen rechnet er im zweiten Halbjahr mit einer Beschleunigung./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Elpisterra / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Bank Buy

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
33,13 €		 Abst. Kursziel*:
8,68%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
33,21 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,42%
Analyst Name:
Mate Nemes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Bank AG

11:01 Deutsche Bank Buy UBS AG
08:01 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
29.01.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
29.01.26 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

finanzen.net Aktienempfehlung Deutsche Bank-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt Deutsche Bank-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt
finanzen.net DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Bank von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX zum Start mit Zuschlägen
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu
finanzen.net Gewinne in Europa: Zum Handelsstart Gewinne im Euro STOXX 50
finanzen.net Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zieht am Vormittag an
finanzen.net Deutsche Bank-Aktie im Minus: Eigene Erwartungen für das abgelaufene Jahr erfüllt - Dividende angehoben
dpa-afx DWS-Aktie legt zu: Deutsche-Bank-Tochter hebt Mittelfristziele an - Sonderdividende im Blick
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 schlussendlich schwächer
Zacks Deutsche Bank Q4 Earnings Rise Y/Y, Expenses & Provisions Decline Y/Y
Deutsche Welle Germany updates: Deutsche Bank announces record profits
Business Times Deutsche Bank posts biggest annual profit in nearly two decades a day after police search
RTE.ie Deutsche Bank posts biggest annual profit since 2007
Financial Times Deutsche Bank reports record quarterly profits
Financial Times Deutsche Bank raided in German probe over Abramovich links
