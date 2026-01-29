Deutsche Bank Aktie
Marktkap. 61,57 Mrd. EURKGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Symbol DB
Deutsche Bank Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Bank von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Quartalszahlen habe er nur kleinere Änderungen an seinen Schätzungen vorgenommen, schrieb Mate Nemes in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Bei den Erträgen rechnet er im zweiten Halbjahr mit einer Beschleunigung./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Elpisterra / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Bank Buy
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
33,13 €
|Abst. Kursziel*:
8,68%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
33,21 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,42%
|
Analyst Name:
Mate Nemes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Bank AG
|11:01
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|08:01
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|27.07.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|04.07.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|03.02.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|06.01.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|29.01.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|20.01.26
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|04.12.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.25
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.