Deutsche Bank Aktie
Marktkap. 62,81 Mrd. EURKGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Symbol DB
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Bank nach Quartalszahlen von 35,50 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Geldhaus habe ein starkes Schlussquartal hingelegt, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 15:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 15:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
32,19 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
32,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Philipp Häßler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Bank AG
|17:11
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|12:01
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|09:51
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|17:11
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|12:01
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|09:51
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|17:11
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|12:01
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|09:41
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|04.07.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|03.02.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|06.01.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|09:51
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|20.01.26
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|04.12.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.25
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.