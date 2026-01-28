DAX 24.293 -2,1%ESt50 5.888 -0,8%MSCI World 4.519 -0,7%Top 10 Crypto 11,05 -5,1%Nas 23.397 -1,9%Bitcoin 71.018 -4,6%Euro 1,1949 -0,1%Öl 70,37 +2,4%Gold 5.252 -3,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 ASML NV A1J4U4 Novo Nordisk A3EU6F OHB 593612
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX sackt letztlich ab -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla, Rüstungsaktien, DroneShield, Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
Bayer-Aktie fällt nach Hoch letztlich zurück - Analysten sehen dennoch Chancen für 2026 Bayer-Aktie fällt nach Hoch letztlich zurück - Analysten sehen dennoch Chancen für 2026
JETZT LIVE: Bitcoin 2026 - Durchbruch in den Mainstream? Chancen und Risiken für dein Portfolio JETZT LIVE: Bitcoin 2026 - Durchbruch in den Mainstream? Chancen und Risiken für dein Portfolio
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Bank Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
32,44 EUR -0,63 EUR -1,89 %
STU
38,77 USD -0,79 USD -1,98 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 62,81 Mrd. EUR

KGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 514000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005140008

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DB

DZ BANK

Deutsche Bank Kaufen

17:11 Uhr
Deutsche Bank Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Bank AG
32,44 EUR -0,63 EUR -1,89%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Bank nach Quartalszahlen von 35,50 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Geldhaus habe ein starkes Schlussquartal hingelegt, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 15:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 15:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Bank Kaufen

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
32,19 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
32,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Philipp Häßler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Bank AG

17:11 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
12:01 Deutsche Bank Buy UBS AG
09:51 Deutsche Bank Hold Jefferies & Company Inc.
09:41 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:41 Deutsche Bank Hold Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

finanzen.net Milliardengewinn Deutsche Bank-Aktie im Minus: Eigene Erwartungen für das abgelaufene Jahr erfüllt - Dividende angehoben Deutsche Bank-Aktie im Minus: Eigene Erwartungen für das abgelaufene Jahr erfüllt - Dividende angehoben
finanzen.net DZ BANK: Deutsche Bank-Aktie erhält Kaufen
Aktien-Global Deutsche Bank: Rekordgewinn 2025
finanzen.net Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt
dpa-afx DWS-Aktie legt zu: Deutsche-Bank-Tochter hebt Mittelfristziele an - Sonderdividende im Blick
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: DAX notiert am Donnerstagmittag im Minus
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX mittags in der Verlustzone
finanzen.net Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Donnerstagmittag zu
finanzen.net Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagmittag schwächer
Deutsche Welle Germany updates: Deutsche Bank announces record profits
Deutsche Welle Germany updates: Deutsche Bank announces record profits
Deutsche Welle Germany updates: Deutsche Bank announces record profits
Business Times Deutsche Bank posts biggest annual profit in nearly two decades a day after police search
RTE.ie Deutsche Bank posts biggest annual profit since 2007
Financial Times Deutsche Bank reports record quarterly profits
Financial Times Deutsche Bank raided in German probe over Abramovich links
BBC Deutsche Bank offices raided in money laundering probe
RSS Feed
Deutsche Bank AG zu myNews hinzufügen