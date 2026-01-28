DAX 24.602 -0,9%ESt50 5.956 +0,4%MSCI World 4.559 +0,1%Top 10 Crypto 11,38 -2,3%Nas 23.857 +0,2%Bitcoin 73.482 -1,3%Euro 1,1949 -0,1%Öl 69,98 +1,8%Gold 5.533 +2,2%
STMicroelectronics Aktie

24,22 EUR -1,18 EUR -4,63 %
STU
22,16 CHF -0,72 CHF -3,15 %
BRX
Marktkap. 21,8 Mrd. EUR

KGV 15,67 Div. Rendite 1,39%
UBS AG

STMicroelectronics Buy

13:36 Uhr
STMicroelectronics Buy
STMicroelectronics N.V.
24,22 EUR -1,18 EUR -4,63%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat STMicroelectronics nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Chiphersteller habe erstmals seit zwei Jahren die Erwartungen übertroffen, lobte Francois-Xavier Bouvignies am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,49 €		 Abst. Kursziel*:
17,69%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,89%
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu STMicroelectronics N.V.

13:36 STMicroelectronics Buy UBS AG
09:41 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 STMicroelectronics Buy UBS AG
23.01.26 STMicroelectronics Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.26 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

