STMicroelectronics Aktie
Marktkap. 21,8 Mrd. EURKGV 15,67 Div. Rendite 1,39%
WKN 893438
ISIN NL0000226223
Symbol STMEF
STMicroelectronics Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat STMicroelectronics nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Chiphersteller habe erstmals seit zwei Jahren die Erwartungen übertroffen, lobte Francois-Xavier Bouvignies am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy
|Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
25,49 €
|Abst. Kursziel*:
17,69%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,89%
|
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu STMicroelectronics N.V.
|13:36
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|09:41
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|23.01.26
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:36
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|09:41
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|23.01.26
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:36
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|09:41
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|23.01.26
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|24.10.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|25.07.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|01.12.25
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.10.25
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.