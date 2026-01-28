UBS AG

STMicroelectronics Buy

13:36 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat STMicroelectronics nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Chiphersteller habe erstmals seit zwei Jahren die Erwartungen übertroffen, lobte Francois-Xavier Bouvignies am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

