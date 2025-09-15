STMicroelectronics Aktie
Marktkap. 19,8 Mrd. EURKGV 15,67 Div. Rendite 1,39%
WKN 893438
ISIN NL0000226223
Symbol STMEF
STMicroelectronics Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für STMicroelectronics von 20 auf 22 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er sei für das dritte Quartal der europäischen Hardware-Technologiefirmen eher vorsichtig, schrieb Simon Coles in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Die moderaten Wachstumserwartungen für 2027 könnten aber etwas stützen. Coles' bevorzugter Titel bleibt TSMC. Mit Blick auf die Quartalszahlen ist er bei Infineon und ASM International nervös, rät bei Kursschwächen aber zum Kauf. Vorsichtig sieht der Experte STMicro, Besi, Soitec und Nordic Semiconductor, neutral hingegen ASML./gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 21:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: STMicroelectronics Underweight
|Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
22,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
22,81 €
|Abst. Kursziel*:
-3,53%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
23,09 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,70%
|
Analyst Name:
Simon Coles
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
