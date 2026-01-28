DAX24.823 -0,3%Est505.933 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,33 -2,7%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.578 -1,2%Euro1,1985 +0,2%Öl69,42 +1,0%Gold5.550 +2,5%
Bücher geöffnet

STMicro-Aktie im Fokus: Infineon-Rivale übertrifft Umsatzerwartungen in Q4 - Gewinn sackt ab

29.01.26 07:25 Uhr
STMicro-Aktie im Fokus: Gewinne des Infineon-Rivalen schrumpfen immer mehr zusammen | finanzen.net

Der Halbleiterhersteller STMicroelectronics hat seine Zahlen für das vierte Geschäftsquartal und das Gesamtjahr 2025 präsentiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
STMicroelectronics N.V.
25,99 EUR 0,79 EUR 3,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das vierte Quartal ist für STMicroelectronics mit einem Gewinnrückgang zu Ende gegangen. Der Chipriese meldete am Donnerstag ein EPS in Höhe von 0,11 Dollar, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Plus von 0,37 Dollar je Aktie erzielt worden war.

Der Umsatz von STMicro im jüngsten Jahresviertel betrug 3,329 Milliarden Dollar. Die Analystenschätzungen, die sich auf 3,28 Milliarden Dollar belaufen hatten, wurden somit übertroffen. Im Vorjahreszeitraum hatte der Infineon-Konkurrent noch 3,321 Milliarden Euro umgesetzt.

Im Gesamtjahr 2025 verzeichnete STMicro einen Gewinn von 166 Millionen Dollar. Der Umsatz des Halbleiterspezialisten lag im Gesamtjahr bei 11,80 Milliarden Dollar.

STMicro-Titel beendeten den Handel an der Euronext in Paris am Vortag bei 24,97 Euro.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu STMicroelectronics N.V.

DatumRatingAnalyst
26.01.2026STMicroelectronics BuyUBS AG
23.01.2026STMicroelectronics BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.2026STMicroelectronics BuyJefferies & Company Inc.
08.01.2026STMicroelectronics UnderweightBarclays Capital
12.12.2025STMicroelectronics UnderweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
26.01.2026STMicroelectronics BuyUBS AG
23.01.2026STMicroelectronics BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.2026STMicroelectronics BuyJefferies & Company Inc.
27.10.2025STMicroelectronics BuyDeutsche Bank AG
24.10.2025STMicroelectronics BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.12.2025STMicroelectronics NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.11.2025STMicroelectronics NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025STMicroelectronics NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.10.2025STMicroelectronics NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025STMicroelectronics NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08.01.2026STMicroelectronics UnderweightBarclays Capital
12.12.2025STMicroelectronics UnderweightBarclays Capital
24.10.2025STMicroelectronics UnderweightBarclays Capital
16.09.2025STMicroelectronics UnderweightBarclays Capital
25.07.2025STMicroelectronics UnderweightBarclays Capital

