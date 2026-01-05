DAX24.911 +0,2%Est505.913 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,66 +0,7%Nas23.396 +0,7%Bitcoin80.070 -0,1%Euro1,1709 -0,1%Öl61,99 +0,4%Gold4.461 +0,4%
AKTIEN IM FOKUS: Infineon und STMicro ziehen an - Gute Microchip-Vorgaben

06.01.26 11:24 Uhr
FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Positive Signale eines US-Konkurrenten haben dem guten Lauf großer europäischer Chiphersteller am Dienstag nochmals Schwung gegeben. Die Titel von Infineon zogen als DAX-Spitzenreiter um teils mehr als fünf Prozent an und bauten damit ihren Anstieg seit einem Zwischentief kurz vor Weihnachten auf etwa 20 Prozent aus. Oberhalb der 40-Euro-Marke wurden sie auf dem höchsten Niveau seit Dezember 2021 gehandelt. Zuletzt war das Infineon-Plus dann noch 4,1 Prozent groß. Titel des Wettbewerber STMicroelectronics legten in Paris um 2,8 Prozent zu.

Wer­bung

Händler verwiesen auf Zielsetzungen des konkurrierenden US-Chipherstellers Microchip Technology als Kursstütze. Dessen Aktien wurden im vorbörslichen New Yorker Handel fast vier Prozent höher gehandelt, nachdem der Umsatzausblick auf das dritte Geschäftsquartal in Erwartung einer fundierten Erholung angehoben wurde. Das Unternehmen verwies dabei auf eine verbesserte Auftragslage, die mit starken Auftragseingängen im Dezember einherging.

Der Experte Harlan Sur von JPMorgan schrieb in einem Kommentar, dass das Dezember-Quartal für Microchip eigentlich ein saisonal schwächeres sei. Das Unternehmen spüre aber eine starke und breit angelegte Bestellbereitschaft seiner Kunden. Er nahm dies zum Anlass, um sein Kursziel auf 85 US-Dollar zu erhöhen.

Experte Mark Lipacis von Evercore ISI betonte, dass Microchip den Quartalsausblick erst Anfang Dezember erhöht habe und dies nun vier Wochen später schon wieder tue. In Zyklusphasen wie derzeit agiere das Unternehmen für gewöhnlich eher konservativ, um dann die Prognosen im Laufe des Quartals anheben zu können. Er ist davon überzeugt, dass Aktien wie Microchip von einem Nachschubzyklus profitieren werden, der in Kürze an Dynamik gewinnen sollte.

Wer­bung

Im Chipsektor wurde außerdem auf eine Rede des NVIDIA-Chefs Jensen Huang zur Eröffnung der Fachmesse CES in Las Vegas hingewiesen. Dieser kündigte an, dass die eigene Expertise im Bereich der Künstlichen Intelligenz zeitnah auch verstärkt in das Geschäft mit selbstfahrenden Autos eingebracht werden soll. Zudem wurde von ihm der Produktionsstart des nächsten Chipsystems bekanntgegeben. Die Nvidia-Aktien notierten vorbörslich mit plus 0,6 Prozent./tih/ajx/jha/

