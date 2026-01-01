Tether: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten

Langzeit-Anlage

So viel hätten Investoren mit einem frühen Tether-Engagement verlieren können.

Tether wurde am 06.01.2021 bei 1,002 USD gehandelt. Bei einem USDT-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.983,97 Tether in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9.980,49 USD, da sich der Wert eines Coins am 06.01.2026 auf 0,9997 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 0,20 Prozent.

Am 31.12.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9984 USD. Bei 1,002 USD erreichte Tether am 10.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net