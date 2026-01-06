Insider verkauft Deutsche Telekom-Aktien

Depotänderung

Deutsche Telekom veröffentlichte jüngst einen Insidertrade.

Zum 02.01.2026 wurde bei Deutsche Telekom ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Am 06.01.2026 wurde der Deal offiziell gemacht. in enger Beziehung Langheim, Dana reduzierte am 02.01.2026 sein Investment in Deutsche Telekom-Aktien. Langheim, Dana veräußerte 7.000 Aktien zu jeweils 27,80 EUR. Das Papier von Deutsche Telekom konnte schließlich klettern und stieg im FSE-Handel um 0,40 Prozent auf 27,91 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie musste am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um 0,10Prozent auf 27,59 EUR abwärts. Im FSE-Handel wechselten 14.366 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer. Deutsche Telekom wird derzeit am Markt mit 134,61 Mrd. Euro bewertet. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 4.900.424.192 Aktien.

Zuletzt hatte es am 02.01.2026 Directors' Dealings bei Deutsche Telekom gegeben. Für jeweils 27,80 EUR liquidierte in enger Beziehung Langheim, Marla das Engagement um 7.000 Deutsche Telekom-Aktien.

Redaktion finanzen.net