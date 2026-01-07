DAX25.122 ±0,0%Est505.913 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,84 -2,8%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.048 -1,4%Euro1,1678 ±-0,0%Öl60,47 +0,1%Gold4.431 -0,6%
Global tätige Kunden

Bechtle-Aktie schwächer: "International Division" für globale Kundenprojekte gestartet

08.01.26 10:34 Uhr
Bechtle-Aktie im Minus: Internationale Projekte künftig zentral gesteuert | finanzen.net

Der IT-Dienstleister Bechtle bündelt sein internationales Geschäft in eigener Organisation.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
44,28 EUR 0,06 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktivitäten aus bisher drei Einheiten werden seit dem 1. Januar unter einem Dach der "Bechtle International Division" (BID) zusammengefasst, die künftig Projekte mit international tätigen Konzernen und großen mittelständischen Unternehmen mit multinationaler Präsenz betreut, wie Bechtle mitteilte.

"Unser internationales Geschäft ist ein wesentlicher Wachstumstreiber für den nachhaltigen Erfolg von Bechtle", sagte COO Konstantin Ebert laut der Mitteilung. "Wir haben uns in den vergangenen Jahren eine herausragende Position als IT-Partner für global agierende Kunden erarbeitet, die wir künftig weiter ausbauen wollen."

Die Leistungen der BID umfassen bei internationalen Kundenprojekten die Bereiche Business Development, Angebots- und Ausschreibungsmanagement sowie die operative Geschäftsabwicklung. Zudem stehen die Leistungen europaweit allen Gesellschaften des Konzerns zur Verfügung.

Via XETRA zeigt sich die Bechtle-Aktie zeitweise 0,27 Prozent tiefer bei 44,24 Euro.

DOW JONES

Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
19.11.2025Bechtle BuyUBS AG
17.11.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
17.11.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2025Bechtle KaufenDZ BANK
14.11.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
