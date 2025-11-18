DAX 23.204 +0,1%ESt50 5.530 -0,1%MSCI World 4.256 -0,1%Top 10 Crypto 12,45 -2,7%Nas 22.433 -1,2%Bitcoin 78.934 -1,5%Euro 1,1574 -0,1%Öl 64,51 -0,5%Gold 4.113 +1,1%
Bechtle Aktie

38,58 EUR -0,08 EUR -0,21 %
STU
Marktkap. 4,93 Mrd. EUR

KGV 15,96 Div. Rendite 2,25%
WKN 515870

ISIN DE0005158703

Symbol BHTLF

UBS AG

Bechtle Buy

10:46 Uhr
Bechtle AG
38,58 EUR -0,08 EUR -0,21%
Charts| News| Analysen
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe starke Resultate vorgelegt, schrieb Christopher Tong am Dienstagabend in seinem Resümee des jüngsten Zwischenberichts. Es zeige, dass die Erholung gut voranschreite. Entscheidend sei die unveränderte Prognose für das Geschäftsjahr, da viele Anleger mit einer Senkung des Vorsteuerergebnis-Ziels an das untere Ende der Prognosespanne gerechnet hätten./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 17:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Bechtle AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
38,52 €		 Abst. Kursziel*:
16,82%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
38,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,64%
Analyst Name:
Christopher Tong 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bechtle AG

10:46 Bechtle Buy UBS AG
17.11.25 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
17.11.25 Bechtle Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 Bechtle Kaufen DZ BANK
14.11.25 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Bechtle AG

finanzen.net Bechtle-Anlage TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bechtle-Investment von vor 5 Jahren verloren TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bechtle-Investment von vor 5 Jahren verloren
finanzen.net Bechtle Aktie News: Bechtle verzeichnet am Vormittag Verluste
finanzen.net Bechtle Aktie News: Bechtle am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Mittag schwächer
EQS Group EQS-PVR: Bechtle AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: TecDAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein
finanzen.net XETRA-Handel MDAX notiert mittags im Minus
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: So performt der TecDAX aktuell
EQS Group EQS-PVR: Bechtle AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Bechtle returns to growth
EQS Group EQS-News: Bechtle sees second-quarter recovery
EQS Group EQS-PVR: Bechtle AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bechtle AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bechtle AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Bechtle confirms positive outlook
EQS Group EQS-DD: Bechtle AG: Konstantin Ebert, Issuing of an order to a bank within the framework of the share acquisition and holding guidelines applicable to the members of the Executive Board of ...
