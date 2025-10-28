Bechtle Aktie
Marktkap. 4,63 Mrd. EURKGV 15,96 Div. Rendite 2,25%
WKN 515870
ISIN DE0005158703
Symbol BHTLF
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Die Lage sei weiter schwierig für den IT-Dienstleister, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte November. Entscheidend werde das vierte Quartal./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bechtle AG
Zusammenfassung: Bechtle Buy
|Unternehmen:
Bechtle AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
49,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
36,08 €
|Abst. Kursziel*:
35,81%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
36,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,91%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
