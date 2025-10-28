DAX 24.277 +0,0%ESt50 5.730 +0,4%MSCI World 4.427 +0,0%Top 10 Crypto 15,50 +3,3%Nas 23.827 +0,8%Bitcoin 97.271 +0,3%Euro 1,1643 -0,1%Öl 64,57 +0,2%Gold 4.027 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 PayPal A14R7U DroneShield A2DMAA Beyond Meat A2N7XQ Amazon 906866 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 Nokia 870737 RENK RENK73 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, Redcare, adidas, RWE, Stellantis im Fokus
Top News
Investment-Tipp Symrise-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Investment-Tipp Symrise-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Mercedes-Benz-Aktie zieht kräftig an: Gewinneinbruch nach Sparprogramm - bessere Marge in Q3 Mercedes-Benz-Aktie zieht kräftig an: Gewinneinbruch nach Sparprogramm - bessere Marge in Q3
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bechtle Aktie

Kaufen
Verkaufen
Bechtle Aktien-Sparplan
36,32 EUR -0,30 EUR -0,82 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,63 Mrd. EUR

KGV 15,96 Div. Rendite 2,25%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 515870

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005158703

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BHTLF

Deutsche Bank AG

Bechtle Buy

13:01 Uhr
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
Bechtle AG
36,32 EUR -0,30 EUR -0,82%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Die Lage sei weiter schwierig für den IT-Dienstleister, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte November. Entscheidend werde das vierte Quartal./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG

Zusammenfassung: Bechtle Buy

Unternehmen:
Bechtle AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
49,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
36,08 €		 Abst. Kursziel*:
35,81%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
36,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,91%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bechtle AG

13:01 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
19.09.25 Bechtle Buy UBS AG
09.09.25 Bechtle Buy UBS AG
05.09.25 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
28.08.25 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Bechtle AG

finanzen.net Langfristige Investition TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bechtle von vor 10 Jahren eingefahren TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bechtle von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag im Minusbereich
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende leichter
finanzen.net Bechtle Aktie News: Bechtle zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX am Nachmittag fester
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX fällt nachmittags zurück
TraderFox Stocks in Action: RWE, Süss Microtec, Nordex, Bechtle und Symrise.
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX am Mittag mit Zuschlägen
finanzen.net Schwacher Handel: Das macht der MDAX aktuell
EQS Group EQS-News: Bechtle sees second-quarter recovery
EQS Group EQS-PVR: Bechtle AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bechtle AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bechtle AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Bechtle confirms positive outlook
EQS Group EQS-DD: Bechtle AG: Konstantin Ebert, Issuing of an order to a bank within the framework of the share acquisition and holding guidelines applicable to the members of the Executive Board of ...
EQS Group EQS-DD: Bechtle AG: Michael Guschlbauer, Issuing of an order to a bank within the framework of the share acquisition and holding guidelines applicable to the members of the Executive Board of ...
EQS Group EQS-DD: Bechtle AG: Antje Leminsky, Issuing of an order to a bank within the framework of the share acquisition and holding guidelines applicable to the members of the Executive Board of Bechtle ...
RSS Feed
Bechtle AG zu myNews hinzufügen