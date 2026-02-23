London Stock Exchange (LSE) Aktie
Marktkap. 44,57 Mrd. EURKGV 87,64 Div. Rendite 1,15%
WKN A0JEJF
ISIN GB00B0SWJX34
Symbol LDNXF
London Stock Exchange (LSE) Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange mit einem Kursziel von 11000 Pence auf "Buy" belassen. Forderungen des in Medien als neuer Aktionär kolportierten Investoren Elliott Management könnten durchaus in die Realität umgesetzt werden, schrieb Michael Werner am Dienstagabend. Dabei gehe es um Aktienrückkäufe, geringere Kosten und Maßnahmen im Beteiligungs-Portfolio des Börsen- und Finanzkonzerns./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 20:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
|Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
110,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
88,50 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michael Werner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
124,36 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|11:06
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|UBS AG
|23.02.26
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|Barclays Capital
|19.02.26
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|London Stock Exchange (LSE) Outperform
|RBC Capital Markets
|11:06
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|UBS AG
|23.02.26
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|Barclays Capital
|19.02.26
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|London Stock Exchange (LSE) Outperform
|RBC Capital Markets
|11:06
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|UBS AG
|23.02.26
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|Barclays Capital
|19.02.26
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|London Stock Exchange (LSE) Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.18
|London Stock Exchange (LSE) Reduce
|Commerzbank AG
|16.04.14
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.11.13
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.06.13
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.06.13
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.02.25
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.25
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange (LSE) Neutral
|UBS AG
|30.10.24
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG