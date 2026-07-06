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London Stock Exchange (LSE) Aktie

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105,95 EUR +3,60 EUR +3,52 %
STU
96,62 CHF +2,35 CHF +2,49 %
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Marktkap. 49,41 Mrd. EUR

KGV 37,56 Div. Rendite 1,68%
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Symbol LDNXF

UBS AG

London Stock Exchange (LSE) Buy

08:36 Uhr
London Stock Exchange (LSE) Buy
Aktie in diesem Artikel
London Stock Exchange (LSE)
105,95 EUR 3,60 EUR 3,52%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange mit einem Kursziel von 11700 Pence auf "Buy" belassen. Da das Marktumfeld für den Börsenbetreiber im zweiten Quartal den Erwartungen weitgehend entsprochen haben dürfte, blieben seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 größtenteils unverändert, schrieb Michael Werner am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht. Aufgrund der jüngsten Kursschwäche rücke die Aktie nun zu seinen Favoriten auf./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy

Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
117,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
101,65 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Werner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
123,96 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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