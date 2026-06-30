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KGV 13,76 Div. Rendite 3,59%
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WKN A2ANT0

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ISIN NL0011794037

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Symbol AHODF

UBS AG

Ahold Delhaize (Ahold) Neutral

13:51 Uhr
Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
Aktie in diesem Artikel
Ahold Delhaize (Ahold)
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 42 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Zahlen des Supermarktbetreibers am 5. August dürften ein schwaches zweites Quartal belegen, schrieb Sreedhar Mahamkali in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Er kürzte seine Ergebnisprognosen für 2026 und 2027, rechnet aber mit einer Bestätigung der Jahresziele./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 13:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Neutral

Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
35,85 €		 Abst. Kursziel*:
6,00%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
35,89 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,88%
Analyst Name:
Sreedhar Mahamkali 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,09 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)

12:36 Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform Bernstein Research
03.07.26 Ahold Delhaize (Ahold) Buy Jefferies & Company Inc.
24.06.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
18.06.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.06.26 Ahold Delhaize (Ahold) Buy Jefferies & Company Inc.
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