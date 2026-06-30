Ahold Delhaize (Ahold) Aktie
Marktkap. 31,4 Mrd. EURKGV 13,76 Div. Rendite 3,59%
WKN A2ANT0
ISIN NL0011794037
Symbol AHODF
Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 42 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Zahlen des Supermarktbetreibers am 5. August dürften ein schwaches zweites Quartal belegen, schrieb Sreedhar Mahamkali in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Er kürzte seine Ergebnisprognosen für 2026 und 2027, rechnet aber mit einer Bestätigung der Jahresziele./gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 13:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
|Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
35,85 €
|Abst. Kursziel*:
6,00%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
35,89 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,88%
|
Analyst Name:
Sreedhar Mahamkali
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,09 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)
|12:36
|Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
|Bernstein Research
|03.07.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:36
|Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
|Bernstein Research
|03.07.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.06.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:36
|Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.05.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
|Bernstein Research
|06.05.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
|Bernstein Research