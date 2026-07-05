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Bernstein Research

Ryanair Outperform

08:56 Uhr
Ryanair Outperform
Aktie in diesem Artikel
Ryanair
27,42 EUR 0,11 EUR 0,40%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ryanair von 32 auf 32,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Billigfluggesellschaft sei die beste Anlageidee im Sektor für das dritte Quartal, schrieb Alex Irving am Freitag. Die Aktie hinke seit Jahresbeginn dem europäischen Sektor hinterher und habe damit weniger als andere von der Entspannung bei den Kerosinpreisen profitiert. Die Bewertung preise zu konservative Annahmen für die Gewinne je Passagier in einem von knappen Kapazitäten geprägten Markt ein./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 21:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Outperform

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
32,50 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
26,82 €		 Abst. Kursziel*:
21,18%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
27,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,53%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,99 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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