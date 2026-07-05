Ryanair Aktie
Marktkap. 27,99 Mrd. EURKGV 11,59
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ryanair von 32 auf 32,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Billigfluggesellschaft sei die beste Anlageidee im Sektor für das dritte Quartal, schrieb Alex Irving am Freitag. Die Aktie hinke seit Jahresbeginn dem europäischen Sektor hinterher und habe damit weniger als andere von der Entspannung bei den Kerosinpreisen profitiert. Die Bewertung preise zu konservative Annahmen für die Gewinne je Passagier in einem von knappen Kapazitäten geprägten Markt ein./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 21:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ryanair Outperform
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
32,50 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
26,82 €
|Abst. Kursziel*:
21,18%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
27,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,53%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,99 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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