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Symbol BHTLF

UBS AG

Bechtle Buy

13:36 Uhr
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
Bechtle AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Bechtle mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal des IT-Dienstleisters dürfte wegen der höheren Messlatte aus dem Vorjahr eine schwächere Volumendynamik als der Jahresauftakt zeigen, schrieb Christopher Tong am Freitag in seinem Ausblick. Die Nachfrage bleibe aber gesund./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 17:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG

Zusammenfassung: Bechtle Buy

Unternehmen:
Bechtle AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
32,78 €		 Abst. Kursziel*:
22,03%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
32,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,88%
Analyst Name:
Christopher Tong 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bechtle AG

13:36 Bechtle Buy UBS AG
10:51 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.05.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
11.05.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
11.05.26 Bechtle Buy UBS AG
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