Walmart Aktie
Marktkap. 784,44 Mrd. EURKGV 43,66 Div. Rendite 0,79%
WKN 860853
ISIN US9311421039
Symbol WMT
AI Analyse
Walmart Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 137 US-Dollar belassen. Auf den ersten Blick seien im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen und das Jahresziel angehoben worden, schrieb Steven Shemesh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Umsatzentwicklung auf vergleichbarer Basis in den USA sei jedoch schwächer als erwartet gewesen. Er geht davon aus, dass dies die Debatte über die Bewertung der Aktie am Leben erhält./tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 07:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 07:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Walmart Outperform
|Unternehmen:
Walmart
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 137,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 114,30
|Abst. Kursziel*:
19,86%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 103,91
|Abst. Kursziel aktuell:
31,84%
|
Analyst Name:
Steven Shemesh
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 141,83
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|22.05.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|22.05.26
|Walmart Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|22.05.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|22.05.26
|Walmart Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|08.05.19
|Walmart Underperform
|Wolfe Research
|08.11.18
|Walmart Sell
|Morningstar
|17.11.17
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
|10.11.17
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
|11.10.17
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
|20.11.24
|Walmart Halten
|DZ BANK
|17.05.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.05.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.02.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.