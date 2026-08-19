RBC Capital Markets

Walmart Outperform

15:31 Uhr

Aktie in diesem Artikel Walmart 89,93 EUR -8,01 EUR -8,18% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 137 US-Dollar belassen. Auf den ersten Blick seien im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen und das Jahresziel angehoben worden, schrieb Steven Shemesh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Umsatzentwicklung auf vergleichbarer Basis in den USA sei jedoch schwächer als erwartet gewesen. Er geht davon aus, dass dies die Debatte über die Bewertung der Aktie am Leben erhält./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 07:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 07:55 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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