Walmart Aktie
Marktkap. 777,64 Mrd. EURKGV 43,66 Div. Rendite 0,79%
WKN 860853
ISIN US9311421039
Symbol WMT
AI Analyse
Walmart Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Walmart nach Zahlen zum zweiten Quartal von 155 auf 130 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Heimatmarkt habe enttäuscht, schrieb Katharina Schmenger am Freitag. Dem Kursrückgang als Reaktion auf die Zahlen hält sie jedoch für übertrieben. Die Wachstumstreiber für den Handelsriesen dürften der Online-Handel und steigende Marktanteile bleiben./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2026 / 11:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 11:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: trekandshoot / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Walmart Kaufen
|Unternehmen:
Walmart
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
$ 103,84
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
$ 103,83
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Katharina Schmenger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 139,83
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Walmart
|12:51
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|12:01
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|22.05.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|12:51
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|12:01
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|22.05.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|12:51
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|12:01
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|22.05.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|08.05.19
|Walmart Underperform
|Wolfe Research
|08.11.18
|Walmart Sell
|Morningstar
|17.11.17
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
|10.11.17
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
|11.10.17
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
|20.11.24
|Walmart Halten
|DZ BANK
|17.05.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.05.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.02.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.