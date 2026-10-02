Deutsche Bank AG

freenet Buy

14:26 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Freenet auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Lars Vom-Cleff rechnet mit einem Umsatzwachstum von 27 Prozent im Jahresvergleich, gestützt durch die Konsolidierung von mobilezone Deutschland und das organische Wachstum im IPTV-Bereich. Dies schrieb er am Montag mit Blick auf den im November anstehenden Quartalsbericht. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) dürfte im Jahresvergleich um 10 Prozent zurückgehen, wobei der Bereich Mobile Communication weiterhin durch die negativen Auswirkungen eines Vertrags mit einem Netzbetreiber belastet werde./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:01 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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