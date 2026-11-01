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AI Analyse

Deutsche Bank AG

freenet Buy

10:01 Uhr
freenet Buy
Aktie in diesem Artikel
freenet AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Freenet mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Die verbesserten Vertragsbedingungen mit Telefonica Deutschland verminderten Bedenken hinsichtlich der Gewinnentwicklung und untermauerten seine Einschätzung der Aktie des Telekommunikationsunternehmens, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: freenet Buy

Unternehmen:
freenet AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
23,56 €		 Abst. Kursziel*:
23,09%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
23,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,47%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.