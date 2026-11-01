KWS SAAT Aktie
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Marktkap. 2,22 Mrd. EURKGV 13,83 Div. Rendite 1,93%
WKN 707400
ISIN DE0007074007
Symbol KNKZF
AI Analyse
KWS SAAT SECo Add
Aktie in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für KWS Saat nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Add" belassen. Alles in Allem attestierte Volker Bosse dem Saatguthersteller am Mittwoch einen soliden Auftakt in das neue Geschäftsjahr. Im Detail seien die Zahlen aber gemischt: Während der Umsatz den Erwartungen entsprochen habe, sei das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) darunter geblieben./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:59 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KWS Saat
Zusammenfassung: KWS SAAT Add
|Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
80,00 €
|Rating jetzt:
Add
|Kurs*:
65,90 €
|Abst. Kursziel*:
21,40%
|Rating vorher:
Add
|Kurs aktuell:
65,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,95%
|
Analyst Name:
Volker Bosse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
80,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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