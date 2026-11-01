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Baader Bank

KWS SAAT SECo Add

10:11 Uhr
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Aktie in diesem Artikel
KWS SAAT SE & Co. KGaA
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MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für KWS Saat nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Add" belassen. Alles in Allem attestierte Volker Bosse dem Saatguthersteller am Mittwoch einen soliden Auftakt in das neue Geschäftsjahr. Im Detail seien die Zahlen aber gemischt: Während der Umsatz den Erwartungen entsprochen habe, sei das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) darunter geblieben./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:59 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KWS Saat

Zusammenfassung: KWS SAAT Add

Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Add		 Kurs*:
65,90 €		 Abst. Kursziel*:
21,40%
Rating vorher:
Add		 Kurs aktuell:
65,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,95%
Analyst Name:
Volker Bosse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

10:11 KWS SAAT Add Baader Bank
20.10.26 KWS SAAT Kaufen DZ BANK
09.10.26 KWS SAAT Halten DZ BANK
02.10.26 KWS SAAT Add Baader Bank
28.09.26 KWS SAAT Halten DZ BANK
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