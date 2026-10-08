DZ BANK

KWS SAAT SECo Halten

14:41 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für KWS Saat von 76 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Ein "Veggie Day 2026" habe die erhofften Details zur Gemüse-Strategie des Saatgutproduzenten geliefert, schrieb Axel Herlinghaus in einer Studie am Freitag. KWS habe detailliert die übergeordnete Strategie, die neun fokussierten Gemüse-Segmente und die im Aufbau befindliche Produktpalette sowie die Innovations-Pipeline beleuchtet. Er habe daher die Umsatzschätzungen angehoben./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 13:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KWS Saat