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Symbol KNKZF

AI Analyse

DZ BANK

KWS SAAT SECo Halten

16:46 Uhr
KWS SAAT SECo Halten
Aktie in diesem Artikel
KWS SAAT SE & Co. KGaA
70,40 EUR -0,30 EUR -0,42%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat KWS Saat auf "Halten" mit einem fairen Wert von 76 Euro belassen. Der Saatguthersteller habe trotz des schwierigen Agrarumfelds ein respektables Geschäftsjahr hinter sich, doch die Anleger "warten auf sichtbare Zeichen eines Gemüse-Schubs", schrieb Axel Herlinghaus in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Investoren hätten sich "eine kraftvollere Guidance für 2026/27 gewünscht"./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 15:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 15:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KWS Saat

Zusammenfassung: KWS SAAT Halten

Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
68,60 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
70,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
85,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

16:46 KWS SAAT Halten DZ BANK
23.09.26 KWS SAAT Add Baader Bank
20.07.26 KWS SAAT Add Baader Bank
10.07.26 KWS SAAT Add Baader Bank
15.05.26 KWS SAAT Halten DZ BANK
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