DAX 25.422 +0,2%ESt50 6.336 +0,6%MSCI World 4.920 -0,1%Top 10 Crypto 11,27 +1,7%Nas 26.820 -0,9%Bitcoin 73.896 +0,6%Euro 1,1344 -0,2%Öl 105,7 +0,4%Gold 4.140 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

BMW Aktie

Kaufen
Verkaufen
BMW Aktien-Sparplan
54,88 EUR -0,68 EUR -1,22 %
STU
finanzen.net zero
BMW jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 33,37 Mrd. EUR

KGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 519000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005190003

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BAMXF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

BMW Buy

10:31 Uhr
BMW Buy
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
54,88 EUR -0,68 EUR -1,22%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW von 90 auf 78 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Berichtssaison nach dem dritten Quartal dürfte am Narrativ für die Branche nichts ändern, schrieb Tim Rokossa in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Es gelte das Prinzip Hoffnung auf die Politik. China bleibe die größte Herausforderung ? und zwar strukturell, nicht bloß zyklisch./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lexan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Buy

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
55,10 €		 Abst. Kursziel*:
41,56%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
54,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
42,13%
Analyst Name:
Tim Rokossa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BMW AG

10:31 BMW Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 BMW Neutral UBS AG
24.09.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
23.09.26 BMW Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu BMW AG

finanzen.net Einstufung im Blick BMW-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy BMW-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy
finanzen.net DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BMW von vor einem Jahr verloren
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Handelsstart im Plus
finanzen.net BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Vormittag freundlich
finanzen.net BMW Aktie News: Anleger schicken BMW am Montagnachmittag ins Plus
finanzen.net BMW Aktie News: BMW verzeichnet am Montagmittag Verluste
finanzen.net JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: BMW-Aktie mit Overweight
finanzen.net Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start des Montagshandels im Plus
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: DAX zeigt sich schlussendlich fester
Deutsche Welle BMW to Volkswagen: How deep is Germany's auto industry cull?
Deutsche Welle BMW to Volkswagen: How deep is Germany's auto industry cull?
Deutsche Welle BMW to Volkswagen: How deep is Germany's auto industry cull?
Deutsche Welle BMW to Volkswagen: How deep is Germany's auto industry cull?
Irish Times Three youths appear in court following alleged ramming of Garda car by stolen BMW
Deutsche Welle BMW to Volkswagen: How deep is Germany's auto industry cull?
Deutsche Welle BMW to Volkswagen: How deep is Germany's auto industry cull?
Deutsche Welle BMW to Volkswagen: How deep is Germany's auto industry cull?
RSS Feed
BMW AG zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.