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Bernstein Research

Daimler Truck Underperform

11:46 Uhr
Daimler Truck Underperform
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Underperform" belassen. Die Lage im Fracht-Bereich verbessere sich weiterhin, schrieb Chad Dillard am Montag nach Auswertung der für die Lkw-Branche maßgeblichen Daten vom August. Dies werde zunehmend zum entscheidenden Faktor./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 22:51 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 22:51 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks

Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
42,21 €		 Abst. Kursziel*:
-7,61%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
42,17 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,52%
Analyst Name:
Chad Dillard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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