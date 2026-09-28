Daimler Truck Aktie
Marktkap. 32,34 Mrd. EURKGV 14,57 Div. Rendite 5,09%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Underperform" belassen. Die Lage im Fracht-Bereich verbessere sich weiterhin, schrieb Chad Dillard am Montag nach Auswertung der für die Lkw-Branche maßgeblichen Daten vom August. Dies werde zunehmend zum entscheidenden Faktor./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 22:51 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 22:51 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daimler Trucks
Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
39,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
42,21 €
|Abst. Kursziel*:
-7,61%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
42,17 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,52%
|
Analyst Name:
Chad Dillard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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