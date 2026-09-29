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Medios Buy

11:36 Uhr
Medios Buy
Aktie in diesem Artikel
Medios AG
11,04 EUR 0,18 EUR 1,66%
Charts| News| Analysen
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Medios mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialist für chronische und seltene Erkrankungen habe den Kapitalmarkttag zur Präsentation seiner Ambitionen bis 2031 genutzt, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Insgesamt äußerte er sich positiv./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Medios AG

Zusammenfassung: Medios Buy

Unternehmen:
Medios AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
10,44 €		 Abst. Kursziel*:
53,26%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
11,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,93%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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