EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 67,15 Mrd. EURKGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 265 auf 260 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Wachstum des Optikkonzerns dürfte nachgelassen haben, schrieb Hassan Al-Wakeel am Dienstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Die Vergleichswerte aus dem Vorjahr für das Geschäft mit smarten Brillen seien hoch./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 21:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: essilor
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
260,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
146,85 €
|Abst. Kursziel*:
77,05%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
146,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
77,23%
|
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
218,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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