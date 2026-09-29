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EssilorLuxottica Aktie

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146,70 EUR +1,65 EUR +1,14 %
STU
138,94 CHF +2,40 CHF +1,76 %
BRX
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Marktkap. 67,15 Mrd. EUR

KGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN wurde kopiert
NEU
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WKN 863195

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ISIN FR0000121667

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Symbol ESLOF

Barclays Capital

EssilorLuxottica Overweight

14:31 Uhr
EssilorLuxottica Overweight
Aktie in diesem Artikel
EssilorLuxottica
146,70 EUR 1,65 EUR 1,14%
Charts| News| Analysen
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 265 auf 260 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Wachstum des Optikkonzerns dürfte nachgelassen haben, schrieb Hassan Al-Wakeel am Dienstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Die Vergleichswerte aus dem Vorjahr für das Geschäft mit smarten Brillen seien hoch./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 21:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: essilor

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
260,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
146,85 €		 Abst. Kursziel*:
77,05%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
146,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
77,23%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
218,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

14:31 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
29.09.26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
29.09.26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
25.09.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
25.09.26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
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Nachrichten zu EssilorLuxottica

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finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EssilorLuxottica-Investment von vor 3 Jahren verloren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EssilorLuxottica-Investment von vor einem Jahr verloren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 10 Jahren eingebracht
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finanzen.net August 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der EssilorLuxottica-Aktie angepasst
Dow Jones EssilorLuxottica-Aktie im Aufwind: Konzern startet Aktienrückkaufprogramm
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Financial Times EssilorLuxottica overhauls management after rift with founder’s son
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Business Times Fight over EssilorLuxottica founder’s US$47 billion fortune deepens as heir quits roles at Ray-Ban maker
Financial Times EssilorLuxottica heir seeks multibillion deal to buy out siblings
Business Times Europe shares subdued with Fed meeting in focus; EssilorLuxottica falls
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