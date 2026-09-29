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Fraport Aktie

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62,20 EUR +0,25 EUR +0,40 %
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Marktkap. 5,72 Mrd. EUR

KGV 14,97 Div. Rendite 1,43%
WKN wurde kopiert
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WKN 577330

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ISIN DE0005773303

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Symbol FPRUF

Deutsche Bank AG

Fraport Hold

11:21 Uhr
Fraport Hold
Aktie in diesem Artikel
Fraport AG
62,20 EUR 0,25 EUR 0,40%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fraport von 61 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Dies schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenkomentar./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 08:30 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fraport Hold

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
61,05 €		 Abst. Kursziel*:
-1,72%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
62,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,54%
Analyst Name:
Jaime Rowbotham 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
72,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-News: Share Buyback for the Employee Participation Program
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Dividend Forecast
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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