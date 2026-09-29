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Boeing Outperform

14:26 Uhr
Boeing Outperform
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Ken Herbert wertet den Auftragszuschlag für das zukünftige Kampfflugzeug der US-Navy in seinem Mittwoch vorliegenden Kommentar positiv. Anfang 2025 habe die Kampfjet-Ära noch vor dem Aus gestanden, nun habe man die lokale Konkurrenz Lockheed Martin und Northrop Grumman sogar ausgesperrt. Boeing entwickelt nämlich nicht nur für die Marine, sondern auch für die Luftwaffe die künftige Jet-Generation./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 18:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 18:46 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Outperform

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 265,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 187,68		 Abst. Kursziel*:
41,20%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 192,35		 Abst. Kursziel aktuell:
37,77%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 278,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

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