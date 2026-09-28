Boeing Aktie
Marktkap. 137,75 Mrd. EURKGV 87,62 Div. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
AI Analyse
Boeing Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Das Software-Problem bei Boeings 737 Max passe zur ohnehin belasteten Anlegerstimmung, schrieb Ken Herbert am Montag angesichts der negativen Kursreaktion. Er erinnerte an den hohen Auftragsbestand für Max-Modelle. Jede Produktionspause habe großen Einfluss auf das Cashflow-Ziel./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 17:35 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 17:35 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Boeing Outperform
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 265,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 184,39
|Abst. Kursziel*:
43,72%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 185,05
|Abst. Kursziel aktuell:
43,20%
|
Analyst Name:
Ken Herbert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 280,60
*zum Zeitpunkt der Analyse
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