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Boeing Aktie

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KGV 87,62 Div. Rendite 0,00%
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RBC Capital Markets

Boeing Outperform

12:11 Uhr
Boeing Outperform
Aktie in diesem Artikel
Boeing Co.
163,36 EUR 0,76 EUR 0,47%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Das Software-Problem bei Boeings 737 Max passe zur ohnehin belasteten Anlegerstimmung, schrieb Ken Herbert am Montag angesichts der negativen Kursreaktion. Er erinnerte an den hohen Auftragsbestand für Max-Modelle. Jede Produktionspause habe großen Einfluss auf das Cashflow-Ziel./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 17:35 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 17:35 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Outperform

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 265,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 184,39		 Abst. Kursziel*:
43,72%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 185,05		 Abst. Kursziel aktuell:
43,20%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 280,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

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