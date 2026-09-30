Continental Aktie
Marktkap. 13,66 Mrd. EURDiv. Rendite 3,97%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
AI Analyse
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Nach den letzten Signalen vor dem Quartalsbericht hält Analyst David Lesne eine Aufstockung der Gesamtjahresziele für wahrscheinlich, wie er am Mittwochabend schrieb. Das dritte Quartal dürfte stark ausgefallen sein und den operativen Ergebniskonsens übertreffen. Die Trennung von ContiTech dürfte um den Jahreswechsel herum finalisiert werden./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 17:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Continental Buy
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
68,22 €
|Abst. Kursziel*:
31,93%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
67,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,63%
|
Analyst Name:
David Lesne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
77,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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