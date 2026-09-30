BMW Aktie
Marktkap. 32,64 Mrd. EURKGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
AI Analyse
BMW Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Neutral" belassen. Insgesamt steckten die Münchner zwischen der Behebung ihrer Probleme und der Transformation des Geschäfts, schrieb Patrick Hummel am Mittwoch in seinem Resümee zum Kapitalmarkttag. Die größte Überraschung sei die Betonung der Chancen im KI-Bereich durch den BMW-Chef Milan Nedeljkovic gewesen ? auch über die Fahrzeuge selbst hinaus./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 21:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Roberto Lusso / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BMW Neutral
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
55,00 €
|Abst. Kursziel*:
27,27%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
55,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,49%
|
Analyst Name:
Patrick Hummel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
75,72 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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