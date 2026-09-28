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thyssenkrupp Aktie

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14,62 EUR -0,72 EUR -4,70 %
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Marktkap. 9,56 Mrd. EUR

KGV 15,63 Div. Rendite 1,28%
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AI Analyse

Deutsche Bank AG

thyssenkrupp Buy

11:26 Uhr
thyssenkrupp Buy
Aktie in diesem Artikel
thyssenkrupp AG
14,62 EUR -0,72 EUR -4,70%
Charts| News| Analysen
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach dem Kapitalmarkttag von Steel Europe mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Buy" belassen. Damit hätten die Essener seit langer Zeit wieder einen detaillierten Einblick in ihr Stahlgeschäft gegeben, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die Sparte sei im massiven Umbruch. Daraus resultierten immense Impulse über die Protektionsmaßnahmen der europäischen Politik hinaus. Er sieht das Stahlgeschäft daher als größten Kurstreiber für die Thyssenkrupp-Aktie./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: thyssenkrupp AG

Zusammenfassung: thyssenkrupp Buy

Unternehmen:
thyssenkrupp AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
14,68 €		 Abst. Kursziel*:
22,66%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
14,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,16%
Analyst Name:
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: ThyssenKrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: ThyssenKrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: ThyssenKrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: ThyssenKrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: ThyssenKrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: ThyssenKrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: ThyssenKrupp AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: ThyssenKrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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