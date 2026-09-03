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thyssenkrupp Aktie

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14,60 EUR +0,29 EUR +1,99 %
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Marktkap. 8,72 Mrd. EUR

KGV 15,63 Div. Rendite 1,28%
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AI Analyse

Deutsche Bank AG

thyssenkrupp Buy

09:26 Uhr
thyssenkrupp Buy
Aktie in diesem Artikel
thyssenkrupp AG
14,60 EUR 0,29 EUR 1,99%
Charts| News| Analysen
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 16 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem europäische Stahlwerte zuletzt von den Handelsschutz-Maßnahmen der EU profitiert hatten, hebt Bastian Synagowitz in seiner am Freitag vorliegenden Branchenanalyse seine Geschäftsprognosen an. Er verwies dabei auf einsetzenden strukturellen Rückenwind. Der Experte geht zwar von einer weiterhin schwachen Nachfrage aus, ist aber der Ansicht, dass die Entwicklung der Stahlpreise noch immer positiv überraschen könnte. Bei Thyssenkrupp gab er in einem separaten Kommentar auch einen Ausblick auf den anstehenden Kapitalmarkttag./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: thyssenkrupp AG

Zusammenfassung: thyssenkrupp Buy

Unternehmen:
thyssenkrupp AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
14,52 €		 Abst. Kursziel*:
24,01%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
14,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,33%
Analyst Name:
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu thyssenkrupp AG

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13.08.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Nachrichten zu thyssenkrupp AG

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finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht am Donnerstagnachmittag Gewinne
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX am Donnerstagmittag freundlich
finanzen.net thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Mittag
EQS Group EQS-PVR: ThyssenKrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: ThyssenKrupp AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: ThyssenKrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: ThyssenKrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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