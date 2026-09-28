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Airbus Aktie

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Airbus SE Outperform

19:11 Uhr
Airbus SE Outperform
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
190,10 EUR -3,52 EUR -1,82%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Der erfolgreiche Erstflug der Frachtmaschine A350F sei ein wichtiger Meilenstein für das gesamte A350-Programm des Flugzeugbauers, schrieb Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 11:58 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 11:58 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Airbus Outperform

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
250,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
190,36 €		 Abst. Kursziel*:
31,33%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
190,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,51%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
230,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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