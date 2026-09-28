Airbus Aktie
Marktkap. 152,28 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,61%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Der erfolgreiche Erstflug der Frachtmaschine A350F sei ein wichtiger Meilenstein für das gesamte A350-Programm des Flugzeugbauers, schrieb Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 11:58 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 11:58 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Airbus Outperform
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
250,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
190,36 €
|Abst. Kursziel*:
31,33%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
190,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,51%
|
Analyst Name:
Ken Herbert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
230,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
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|31.07.24
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
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|08.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
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