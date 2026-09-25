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AI Analyse

Bernstein Research

MTU Aero Engines Outperform

15:01 Uhr
MTU Aero Engines Outperform
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
372,30 EUR 1,10 EUR 0,30%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 450 Euro auf "Outperform" belassen. Analysiert Douglas Harned versuchte Freitag, die angemessene Bewertung für die Papiere des Triebwerkbauers zu finden. Er setzt letztlich den Faktor 15 auf das operative Ergebnis (Ebit) an. MTU müsse nachhaltig auf aktuellem Niveau haltbare Margen unter Beweis stellen und den Cashflow verbessern, um näher an Rolls-Royce, Safran und Airbus heranzurücken. Den Kapitalmarkttag im November sieht Harned aber als Trigger./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 11:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Outperform

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
450,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
372,80 €		 Abst. Kursziel*:
20,71%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
372,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,87%
Analyst Name:
Douglas S. Harned 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
396,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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