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MTU Aero Engines Aktie

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362,80 EUR -2,40 EUR -0,66 %
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MTU Aero Engines jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 20,13 Mrd. EUR

KGV 18,81 Div. Rendite 1,01%
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AI Analyse

RBC Capital Markets

MTU Aero Engines Sector Perform

11:51 Uhr
MTU Aero Engines Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
362,80 EUR -2,40 EUR -0,66%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Sector Perform" belassen. Mark Fielding zog am Donnerstag nach der Berichtssaison im Kapitalgütersektor das Fazit, dass das zweite Quartal das stärkste seit drei Jahren gewesen sei. Das Wachstum werde weiterhin vom Rechenzentren-Ausbau für KI und der Luft- und Raumfahrtindustrie angeführt, aber auch in der Breite habe sich die Branchendynamik verbessert. Reizvoll seien vor diesen Hintergründen die Aktien von Schneider Electric, Siemens Energy, Melrose, Metso und Weir. Als eher zyklisch attraktiv wertete er Daimler Truck und Vesuvius./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 01:58 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 01:58 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Sector Perform

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
365,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
364,50 €		 Abst. Kursziel*:
0,14%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
362,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,61%
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
398,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

11:51 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
19.08.26 MTU Aero Engines Neutral Goldman Sachs Group Inc.
18.08.26 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
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Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

finanzen.net Aktie auf dem Prüfstand MTU Aero Engines-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Sector Perform MTU Aero Engines-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Sector Perform
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag mit Abschlägen
finanzen.net DAX aktuell: DAX schlussendlich in der Gewinnzone
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittwochnachmittag verlustreich
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: DAX zeigt sich schwächer
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: So steht der LUS-DAX nachmittags
finanzen.net MTU Aero Engines-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Neutral
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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