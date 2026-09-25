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Symbol BABWF

Bernstein Research

International Consolidated Airlines Outperform

17:21 Uhr
International Consolidated Airlines Outperform
Aktie in diesem Artikel
International Consolidated Airlines S.A.
5,10 EUR 0,00 EUR 0,08%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Im zu Ende gehenden dritten Quartal habe sich an der Botschaft des Unternehmens im Vergleich zum zweiten Quartal wenig geändert, schrieb Alex Irving in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Airline-Holding sehe weiter eine robuste Nachfrage insbesondere auf den Langstrecken und gute Preise auf den Nordatlantik-Routen. Bei den innereuropäischen Routen scheine sich die Preisentwicklung zu verbessern, wobei weiterhin Kapazitätskürzungen geplant seien. Ein Gegenwind bleibe die Entwicklung der Kerosinkosten./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 11:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 11:46 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Outperform

Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
5,50 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
5,02 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,60 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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17:21 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
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