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Symbol BPAQF

AI Analyse

UBS AG

BP Buy

14:06 Uhr
BP Buy
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
6,60 EUR 0,10 EUR 1,57%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 675 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Joshua Stone zeigte sich am Freitag verwundert über die negative Anlegerreaktion auf das Interesse der Briten an US-Schieferöl-Assets. Er hält zwar das Timing für verfrüht, hält die Vorkommen aber grundsätzlich für eine sinnvolle Portfolioergänzung./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 12:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 12:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Buy

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
6,75 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
5,66 £		 Abst. Kursziel*:
19,28%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
5,66 £		 Abst. Kursziel aktuell:
19,26%
Analyst Name:
Joshua Stone 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,51 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

14:06 BP Buy UBS AG
24.09.26 BP Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 BP Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
11.09.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
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