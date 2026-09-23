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AI Analyse

RBC Capital Markets

BP Outperform

14:46 Uhr
BP Outperform
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
6,58 EUR 0,07 EUR 1,01%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 700 Pence auf "Outperform" belassen. Analyst Biraj Borkhataria passte seine Schätzungen in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der integrierten Energiekonzerne in Europa und den USA an aktuelle Rohstoffpreise sowie Angebot und Nachfrage an. Die Gewinnerwartungen im Sektor dürften immens steigen, so der Experte. Zu verdanken sei dies rekordhohen Raffiniermargen und starken Handelsergebnissen. BP zählt zu seinen klaren Favoriten./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 22:14 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Outperform

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
7,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
5,65 £		 Abst. Kursziel*:
23,98%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
5,65 £		 Abst. Kursziel aktuell:
23,85%
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,51 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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