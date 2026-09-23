BP Aktie
Marktkap. 97,47 Mrd. EURKGV 1.664,62 Div. Rendite 5,67%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
AI Analyse
BP Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 700 Pence auf "Outperform" belassen. Analyst Biraj Borkhataria passte seine Schätzungen in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der integrierten Energiekonzerne in Europa und den USA an aktuelle Rohstoffpreise sowie Angebot und Nachfrage an. Die Gewinnerwartungen im Sektor dürften immens steigen, so der Experte. Zu verdanken sei dies rekordhohen Raffiniermargen und starken Handelsergebnissen. BP zählt zu seinen klaren Favoriten./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 22:14 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BP Outperform
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
7,00 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
5,65 £
|Abst. Kursziel*:
23,98%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
5,65 £
|Abst. Kursziel aktuell:
23,85%
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,51 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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