ASOS Aktie
Marktkap. 602,98 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 912703
ISIN GB0030927254
Symbol ASOMF
ASOS Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Asos nach Aussagen zur Geschäftsentwicklung mit einem Kursziel von 400 Pence auf "Sector Perform" belassen. Der Online-Versandhändler habe dank guter Bruttomargen, weniger Rücksendungen und der Kostenkontrolle die bereinigte operative Ergebniszielspanne (Ebitda) für das Jahr nach oben hin eingeengt, schrieb Richard Chamberlain am Donnerstag. Diese liege nun über der bisherigen Konsensprognose. Ein wenig enttäuschend sei lediglich die Verschuldung - der moderate Barmittelabfluss habe die Einnahmen aus dem Verkauf von Aktivitäten teilweise konterkariert./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 02:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 02:50 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LMWH / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ASOS Sector Perform
|Unternehmen:
ASOS plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
4,00 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
5,32 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Chamberlain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,40 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ASOS plc
|12:56
|ASOS Buy
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|12:56
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:56
|ASOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|12:56
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:56
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:56
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:56
|ASOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|16.01.26
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|01.10.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:56
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:56
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|05.08.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.