DAX 25.355 -0,2%ESt50 6.291 -0,1%MSCI World 4.933 -0,1%Top 10 Crypto 11,10 -0,7%Nas 26.936 -1,1%Bitcoin 73.435 -0,9%Euro 1,1373 -0,1%Öl 104,9 +1,8%Gold 4.265 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ASOS Aktie

Kaufen
Verkaufen
ASOS Aktien-Sparplan
5,41 EUR +0,39 EUR +7,77 %
STU
5,10 CHF +0,41 CHF +8,62 %
BRX
finanzen.net zero
ASOS jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 602,98 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 912703

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0030927254

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ASOMF

RBC Capital Markets

ASOS Sector Perform

12:56 Uhr
ASOS Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
ASOS plc
5,41 EUR 0,39 EUR 7,77%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Asos nach Aussagen zur Geschäftsentwicklung mit einem Kursziel von 400 Pence auf "Sector Perform" belassen. Der Online-Versandhändler habe dank guter Bruttomargen, weniger Rücksendungen und der Kostenkontrolle die bereinigte operative Ergebniszielspanne (Ebitda) für das Jahr nach oben hin eingeengt, schrieb Richard Chamberlain am Donnerstag. Diese liege nun über der bisherigen Konsensprognose. Ein wenig enttäuschend sei lediglich die Verschuldung - der moderate Barmittelabfluss habe die Einnahmen aus dem Verkauf von Aktivitäten teilweise konterkariert./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 02:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 02:50 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LMWH / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ASOS Sector Perform

Unternehmen:
ASOS plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
4,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
5,32 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Chamberlain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,40 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASOS plc

12:56 ASOS Buy Deutsche Bank AG
12:56 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
12:56 ASOS Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:56 ASOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.09.26 ASOS Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu ASOS plc

Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Leichter - Asos nach Zwischenbericht sehr fest
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der ASOS-Aktie ein
finanzen.net Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der ASOS-Aktie angepasst
dpa-afx Kurssprung bei ASOS-Aktie wegen Verkauf von Logistikzentrum
finanzen.net Experten sehen bei ASOS-Aktie Potenzial
finanzen.net Wie Experten die ASOS-Aktie im Januar einstuften
finanzen.net November 2025: Analysten sehen Potenzial bei ASOS-Aktie
finanzen.net So schätzen Analysten die ASOS-Aktie ein
Zacks Are Retail-Wholesale Stocks Lagging ASOS PLS (ASOMY) This Year?
BBC Asos demands £7m from US as firms rush to claim tariff refunds
RTE.ie Mike Ashley's Frasers becomes top investor in ASOS
BBC Asos co-founder dies after Thailand apartment block fall
BBC Asos co-founder dies after Thailand apartment block fall
Financial Times Directors’ Deals: Barker keeps the faith at struggling Asos
Financial Times Asos pursued by German tax authorities for unpaid customs duties
RTE.ie ASOS warns on revenue miss, shares tumble 11%
RSS Feed
ASOS plc zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.