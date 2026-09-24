Microsoft Aktie
Marktkap. 3,26 Bio. EURKGV 20,79 Div. Rendite 0,98%
WKN 870747
ISIN US5949181045
Symbol MSFT
AI Analyse
Microsoft Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft nach der Ankündigung neuer Funktionen für den KI-Assistenten Copilot des Softwarekonzerns auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Die Ankündigung sei vor allem deshalb bemerkenswert, weil sie Aufschluss über die sich weiterentwickelnde KI-Schnittstellenebene gebe, schrieb Rishi Jaluria in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 12:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 12:21 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: James Marvin Phelps / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Microsoft Outperform
|Unternehmen:
Microsoft Corp.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 640,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 516,04
|Abst. Kursziel*:
24,02%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 518,11
|Abst. Kursziel aktuell:
23,53%
|
Analyst Name:
Rishi Jaluria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 581,43
*zum Zeitpunkt der Analyse
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