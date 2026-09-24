DAX 25.409 +0,6%ESt50 6.303 +0,5%MSCI World 4.954 +0,5%Top 10 Crypto 11,03 -0,1%Nas 27.087 +0,6%Bitcoin 73.767 -0,6%Euro 1,1393 +0,1%Öl 103,6 -2,9%Gold 4.289 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Microsoft Aktie

Kaufen
Verkaufen
Microsoft Aktien-Sparplan
455,00 EUR +17,60 EUR +4,02 %
STU
518,11 USD +20,49 USD +4,12 %
BTT
finanzen.net zero
Microsoft jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 3,26 Bio. EUR

KGV 20,79 Div. Rendite 0,98%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 870747

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US5949181045

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MSFT

AI Analyse

RBC Capital Markets

Microsoft Outperform

19:51 Uhr
Microsoft Outperform
Aktie in diesem Artikel
Microsoft Corp.
455,00 EUR 17,60 EUR 4,02%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft nach der Ankündigung neuer Funktionen für den KI-Assistenten Copilot des Softwarekonzerns auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Die Ankündigung sei vor allem deshalb bemerkenswert, weil sie Aufschluss über die sich weiterentwickelnde KI-Schnittstellenebene gebe, schrieb Rishi Jaluria in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 12:21 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 12:21 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: James Marvin Phelps / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Microsoft Outperform

Unternehmen:
Microsoft Corp.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 640,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 516,04		 Abst. Kursziel*:
24,02%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 518,11		 Abst. Kursziel aktuell:
23,53%
Analyst Name:
Rishi Jaluria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 581,43

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Microsoft Corp.

19:51 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
21.09.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
13.08.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Microsoft Corp.

finanzen.net Neuerungen und Gesetze Verbraucher aufgepasst: Das ändert sich ab Oktober 2026 – Mehrere Neuregelungen mit klaren Stichtagen Verbraucher aufgepasst: Das ändert sich ab Oktober 2026 – Mehrere Neuregelungen mit klaren Stichtagen
finanzen.net Optimismus in New York: Dow Jones legt am Freitagnachmittag zu
dpa-afx Bill Gates: KI könnte Tod einer Milliarde Menschen verursachen
finanzen.net Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Freitagmittag mit Kursplus
finanzen.net NYSE-Handel: Dow Jones-Börsianer greifen am Freitagmittag zu
TraderFox Microsoft: Copilot wird zum Betriebssystem für Arbeit - autonome KI-Agenten eröffnen eine neue Umsatzdimension
finanzen.net Microsoft Aktie News: Microsoft präsentiert sich am Nachmittag fester
finanzen.net NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels fester
finanzen.net Börse New York: Dow Jones beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone
MotleyFool The Dow Leads Market Indexes Higher as Microsoft Adds 120 Points
Benzinga Microsoft Gives Copilot A Major AI Makeover
Financial Times Bill Gates warns AI could cause ‘a billion deaths’
Benzinga Here's How Much $1000 Invested In Microsoft 20 Years Ago Would Be Worth Today
Benzinga Microsoft, Howmet Aerospace, FTAI Aviation And An Energy Stock On CNBC’s ‘Final Trades’
Benzinga LinkedIn Co-Founder Backs Local Control Over Data Center Development: 'Communities That Will Live Alongside a Data center...'
MotleyFool 1 Unstoppable Stock to Buy Before It Joins Nvidia, Alphabet, Apple, and Microsoft in the $3 Trillion Club
Cnet A Patent Filed by Microsoft Would Let Games Use AI to Rewrite Themselves
RSS Feed
Microsoft Corp. zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.