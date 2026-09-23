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McDonalds Aktie

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Marktkap. 155,61 Mrd. EUR

KGV 25,57 Div. Rendite 2,35%
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RBC Capital Markets

McDonalds Sector Perform

12:56 Uhr
McDonalds Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
McDonald's Corp.
209,80 EUR 0,70 EUR 0,33%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für McDonald's nach einer Investorenveranstaltung von 290 auf 285 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Logan Reich hat nun etwas mehr Einblick, wie das Unternehmen das Wachstum in den kommenden Jahren steigern will, wie er am Donnerstag schrieb. Allerdings liege der Ausblick für das Filialenwachstum bis 2030 unter der Konsensschätzung. Zudem fielen die Investitionen in neue Filialen sowie die Technologie wohl höher als prognostiziert aus. Daher habe er seine Schätzung für das Umsatzwachstum auf vergleichbarer Fläche im dritten Quartal ein wenig gesenkt. Zudem berücksichtigte der Experte seine neu erstellten Schätzungen bis zum Jahr 2030./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 03:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 03:09 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: McDonalds Sector Perform

Unternehmen:
McDonald's Corp.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 285,00
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
$ 238,32		 Abst. Kursziel*:
19,59%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
$ 238,36		 Abst. Kursziel aktuell:
19,57%
Analyst Name:
Logan Reich 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 317,00

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