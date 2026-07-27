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McDonalds Aktie

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Marktkap. 165,48 Mrd. EUR

KGV 25,57 Div. Rendite 2,35%
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RBC Capital Markets

McDonalds Sector Perform

12:36 Uhr
McDonalds Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
McDonald's Corp.
239,50 EUR 1,50 EUR 0,63%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für McDonald's vor Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Logan Reich betrachtet das Chance-Risiko-Verhältnis der Aktie als leicht ungünstig, da die anhaltende Zurückhaltung der Verbraucher das Wachstum des flächenbereinigten Umsatzes im zweiten Quartal belasten haben dürfte. Dieser Effekt dürfte die positiven Impulse durch die Fußball-Weltmeisterschaft, Innovationen im Getränkebereich und die stärkere Ausrichtung auf das preisgünstige Segment mehr als aufgehoben haben, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 19:49 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 19:49 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: McDonalds Sector Perform

Unternehmen:
McDonald's Corp.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 305,00
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
$ 270,67		 Abst. Kursziel*:
12,68%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
$ 271,97		 Abst. Kursziel aktuell:
12,14%
Analyst Name:
Logan Reich 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 328,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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