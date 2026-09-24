Tesla Aktie
Marktkap. 1,32 Bio. EURKGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
AI Analyse
Tesla Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla vor neuen Quartals-Auslieferzahlen mit einem Kursziel von 480 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Tom Narayan erwartet laut seinem Ausblick vom Donnerstag für das dritte Quartal 464.000 Auslieferungen, was etwas über dem Konsens von 454.000 liege./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 17:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 17:02 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: George Rose/Getty Images
Zusammenfassung: Tesla Outperform
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 480,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 377,94
|Abst. Kursziel*:
27,00%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 377,97
|Abst. Kursziel aktuell:
26,99%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 402,14
*zum Zeitpunkt der Analyse
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