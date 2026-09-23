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AI Analyse

Bernstein Research

AUMOVIO Outperform

13:11 Uhr
AUMOVIO Outperform
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36,55 EUR 0,00 EUR 0,00%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Aumovio nach einer Kapitalmarktveranstaltung von Partner Aurora mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Outperform" belassen. Dass Aurora 30.000 autonome Lastkraftwagen bis zum Jahr 2030 auf die Straße bringen wolle, sei für Aumovio positiv, schrieb Harry Martin am Donnerstag. Ein Erfolg von Aurora sei auch für den Autozulieferer als exklusivem Hardware-Zulieferer und Instandhaltungs-Dienstleister von entscheidender Bedeutung./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 06:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 06:39 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AUMOVIO SE

Zusammenfassung: AUMOVIO Outperform

Unternehmen:
AUMOVIO		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
54,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
36,40 €		 Abst. Kursziel*:
48,35%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
36,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
47,74%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
53,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUMOVIO

13:11 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
23.09.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
18.09.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
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