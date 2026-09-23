Deutsche Bank AG

Diageo Hold

13:26 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Diageo auf "Hold" mit einem Kursziel von 1734 Pence belassen. Analyst Mitch Collett äußerte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung zur Neubesetzung auf dem Posten des Finanzchefs. Nur einen Monat nach der Bekanntgabe einer Dreijahresstrategie sei der Zeitpunkt etwas überraschend./tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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